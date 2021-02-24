OPPO передает технологию быстрой зарядки другим компаниям

24.02.2021, 6:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания OPPO заявила о намерении передать технологию быстрой зарядки смартфонов другим компаниям. Речь идет об устройстве VOOC, говорят представители фирмы.

Как известно, OPPO является пионером в данном сегменте производства, так как компания первой в мире стала предлагать быстрые зарядные устройства, которые затем обрели большую популярность во всем мире. В данный момент производитель предлагает обычную быструю зарядку мощностью 125 Вт, а также беспроводную на 65 Вт.

Проблема быстрой зарядки состоит в том, что при неправильных настройках она не только быстро пополняет батареи, но и «убивает» их с большой скоростью. Разработчики из OPPO полагают, что их устройства безопаснее, чем нелицензированные аналоги.