Мнение: Шах и мат, вражины!

24.02.2021, 6:10, Разное

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Когда-то я писал в своих постах, что собираюсь поступать в Тогучинский технарь на лесника. Но, к сожалению, так и не поступил, потому что неожиданно валились на мою голову сложные семейные обстоятельства и стало не до учёбы. Но альтернативно одарённые с тех пор надо мной в интернете смеются и дразнят “лесником” (ну правильно, это же песец как смешно, что деревенский парень, благодаря деду-охотнику знающий лес как свои пять пальцев, с чего-то на лесника решил поступать, палец им покажи, и то небось так смеяться не будут). Так вот, они могут умыться и заткнуть свои хлебала наконец-то. Потому что я нашёл через кого надо другую профессию, связанную с животными (где и какую, говорить пока не буду), и собираюсь её получить (причём даже курить ради этого брошу, потому что у меня сейчас с заработками не очень, любые деньги понадобятся). Так что, враги, обтекайте, счастливо оставаться. Адьё.

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