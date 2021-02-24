Тихановская предсказала возобновление массовых протестов в Белоруссии весной

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24.02.2021, 5:58, Новости дня
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Протесты в Белоруссии «не стухли», сообщила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, добавив, что весной, по ее мнению, возобновятся массовые акции.

Тихановская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону, оно опубликовано на YouTube-канале Гордона. Видео подписано как «интервью Дмитрия Гордона с избранным президентом республики Беларусь Светланой Тихановской. 2021 год».

Тихановская заявила, что сейчас «поменялась картинка, поменялась форма протеста», но «протестное движение, протестные настроения никуда не ушли». По ее словам, сейчас «время такой партизанщины», нельзя «действовать открыто», так как «это прямая дорога в тюрьму». На вопрос, возобновятся ли весной массовые акции, Тихановская ответила: «Я думаю, что да», – передает РИА «Новости».

Она сказала, что готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста: «Как это обычно делается – маленький домик с охраной личной – да». Тихановская заявила, что предоставление таких гарантий «должно стать итогом переговоров» с белорусскими властями.



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