Мнение: О рассекреченном направлении главного удара Владимира Путина

24.02.2021, 5:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минувшее 23 февраля было проникнуто в Кремле духом воинственности. Если в прежние годы российский президент Владимир #Путин в этот день открывал праздничный концерт, то теперь он принял военный парад в Москве, у могилы Неизвестного солдата. А в традиционном поздравлении прозвучали слова «побеждать и не сдаваться» и «действовать решительно и эффективно… новейшим оружием». В общем, градус милитаризма под патриотическим соусом снова ощутимо возрос.

И это усиливает ощущение кошмара у тех соседей России, кто чувствуют себя мишенью для главного удара. Каждый такт военного марша, под который идёт русский солдат, звучит для них, как тревожный набат.

Так по кому ударит российский военный кулак, в основе которого – оружие будущего, не имеющее аналогов в мире?

На этот счёт есть разные мнения. В Киеве предсказуемо опасаются обострения на Востоке страны. Впрочем, и готовятся к нему со своей стороны тоже. Меж тем свои поводы для страха есть и у Варшавы.

Ведь в январе польские вооруженные силы потерпели сокрушительное поражение в ходе военных учений, получивших название «Зима-20». Их цель заключалась в том, чтобы проверить, как вооружённые силы республики — при наличии ещё не полученных истребителей F-35, комплексов ПВО Patriot и мобильных ракетно-артиллерийских систем M142 HIMARS — проявят себя в случае полномасштабного российского вторжения. В манёврах приняли участие несколько тысяч польских военнослужащих, а их масштабы оказались беспрецедентными после окончания холодной войны.

Итог оказался неутешительным. К пятому дню учебного конфликта российские войска достигли польской оборонительной линии вдоль реки Вислы и уже вели бои за взятие Варшавы. При этом военно-морские и военно-воздушные силы Польши были полностью разгромлены и прекратили существование. Потери подразделений польской армии первого эшелона насчитывали от 60% до 80% всей имевшейся на вооружении техники. Словом, Россия одержала победу в течение пяти дней.

Теоретически возможно, что поляки сыграли в поддавки, чтобы выклянчить у Америки и #НАТО ещё больше гарантий собственной безопасности. Однако польскими военными стратегами было принято во внимание, насколько #Россия за последние годы усилила и модернизировала Западный военный округ. Так, согласно докладу конгресса #США 2020 года, в ЗВО сосредоточены самые умелые и боеспособные военные подразделения РФ. И они хорошо оснащены – танками Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортерами БТР-82, боевыми машинами пехоты БМП-3, а также современными системами противовоздушной обороны, включая зенитные комплексы «Тунгуска», «Панцирь-С1» и С-400. По мнению военных аналитиков из TNI, эти российские силы быстро сокрушат польские и балтийские соединения НАТО, а Соединённые Штаты даже не успеют прийти им на помощь.

Конечно, уязвимость Польши и стран Балтии перед российским военным вторжением давно уже является секретом Полишинеля. Но, пожалуй, только теперь Варшаве стала понятна вся степень этой уязвимости. Открытие вышло весьма неприятным и обескураживающим. Остро встал вопрос, что делать, если Россия вдруг захочет использовать своё стратегическое преимущество, пока его не уменьшили дополнительные контингенты американских войск, о размещении которых польские официальные лица хлопочут теперь уже перед президентом Джо Байденом.

А вот действительно… Что полякам делать, если простая мысль уменьшить гонор и не нарываться на большие и малые конфликты с Россией не приходит им в голову?

С другой стороны, а Владимиру Путину #война с Польшей зачем? Неужели кто-то верит, что он хочет успеть за 15 лет восстановить Россию в границах 1913 года?

—