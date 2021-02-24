Мнение: Челобитная к телевизору.

24.02.2021, 5:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С великого позволения Зюганову и Ко разрешено 23 февраля провести небольшой митинг в окрестностях Москвы, при этом воробьи в месте проведения онного не должны быть потревожены.

В свете последнего общения лидеров марионеточных партий с телевизором, лидер коммунистов-капиталистического направления Господин Зюганов выпросил у этого телевизора разрешение на проведение небольшого кипиша в честь Дня Защитника Отечества.

Так сказать челом бил.

Может кто-нибудь представить себе подобное в царской России, например, В.И.Ульянов просит царя Николая о проведении небольшого движняка со своей компанией под стенами его опочивальни…

И тот ему не отказывает, только намекает между строк, чтобы громко не орали, не хулиганили и девок гимназисток проходящих не цепляли.

Что можно констатировать, КПРФ под председательством крайне богатого человека Зюганова уже давно не олицетворяет запросы простого человека, переформатировалась в придаток выстроенной неофеодальной системы, и ни в коей мере не может быть уважаемой как партия изначально.

Однако необходимо заметить, в числе людей связывающих себя с коммунистическими принципами есть много достойных, именно им и придется брать в руки красное знамя, брошенное Зюгановым в грязь.

Ниже последуют ряд тезисов на эту тему, нормальные зерна в них присутствуют, дадут ли возможность им взойти, время покажет:

КПРФ должна быть самостоятельной в своих решениях партией и не должна оглядываться на Кремль и на Администрацию Президента РФ.

КПРФ срочно нужно усилить свои ряды на Думских Выборах сильными молодыми лицами , имеющими. Реальный авторитет в Российском Народе.

Рашкин, Шевченко, Бондаренко, Попов, Енгалычева, Афонин, Грудинин, Осипов, они могут многое изменить в жизни Страны, если будут Депутатами Госдумы РФ в новом созыве.

Также же на конец нужно обьедениться с Удальцовым и Платошкиным, у них также есть огромный потенциал Левых Сил.

Всё это обеспечит КПРФ реальную силу в Госдуме РФ.

@agendarussia Власти Москвы согласовали КПРФ проведение акции на 23 февраля. Коммунисты возложат цветы к могиле Неизвестного солдата, но масштабных протестных митингов и шествий не ожидается ни в столице, ни в регионах.

@rakova_pozvonit Партия решила провести возложение венков вместо оппозиционных акций после обсуждения ситуации на встрече Зюганова с Путиным 17 февраля.

@vprorok Решение Зюганова отказаться от протестов вовсе не означает, что отдельные регионы ему последуют. Про проблемы с партийной дисциплиной в КПРФ мы все знаем.

@Kolesnikova_22 За КПРФ крепко взялись. Коммунистов пытаются уровнять с навальнистами в канун 23 февраля.

@kremlin_sekret В Кремле не исключают возможности, что электорат КПРФ может сконсолидироваться с электоратом несистемной оппозиции, и Зюганов стремится убедить Путина в том, что ситуация в партии находится под его контролем.

@russica2 Предложение Зюганова о конструктивном сотрудничестве указывает на желание КПРФ сохранить свои думские и региональные позиции, потенциал которых истощается.

@politforum Андрей Максимов: Сейчас в КПРФ считают, что лучше лишний раз не дразнить гусей, а хоть как-то переползти выборы в Госдуму, а дальше — хоть трава не расти.

@Ohranitel Предел мечтаний КПРФ ограничивается 100 мандатами депутатов Госдумы. Тогда у всех функционеров партии наступит полный коммунистический рай.

@duma_2021 Коммунисты не хотят на баррикады. Коммунисты хотят сохранить тепличное положение «оппозиционеров» без обязательств. Так проще жить и зарабатывать.

@master_pera Компартия всё отчётливее становится бенефициаром либерального протеста, который активируется радикальными лидерами партийного инкубатора, – Рашкиным, Матвеевы, Бондаренко, Куринным, Михайловым.

@friend_blog Зюганов пригрозил выгнать Рашкина из КПРФ.

@SBelkovskiy Раскол в КПРФ – между подлинно оппозиционной и сервильно-бюрократической фракциями – нарастает. Вторая победит, но вся партия в результате – проиграет.

@exp_fdn Это удобный момент для Зюганова, чтобы избавиться от одного из претендентов на его место и обеспечить наиболее спокойный ход внутрипартийного транзита, передачи поста тому преемнику, которого выберет.

@vprorok Наличие неконтролируемого и радикального политика в рядах КПРФ стало поводом для недовольства Зюгановым со стороны АП. Всё это ставит под угрозу результаты партии на предстоящих выборах.

@dirtytatarstan Такими темпами Зюганова скоро самого коллеги по партии выгонят, с формулировкой, как это было принято у коммунистов 80 лет назад — «за соглашательство и оппортунизм».

@governorsjew Пока Зюганов жив, КПРФ — это он. Причина в том, что КПРФ — не объединение единомышленников и не «коллективный организатор», одна из необходимых несущих конструкций российской политической системы.

@kaktovottak КПРФ в попытке перехватить протестную инициативу рискует лишиться всех гарантий со стороны Кремля на спокойное существование в системных рамках.

@rakova_pozvonit Сильнейший системный кризис в партии. Проблему несменяемости власти испытывает почти вся парламентская оппозиция. Но у Зюганова всё очень плохо – жёсткие внутренние разногласия и возможный раскол.

@Scriptirum 1. Раскол – контролируемый и идет по намеченному сценарию. Далее выделение «радикальной» части КПРФ. 2.Функционерско-договорной имидж Зюганова снова ведёт к обнулению рейтингов КПРФ

@politforum Андрей Максимов: Затягивание смены лидера может отразиться нехорошо на партии, потому что коммунизм — идеология радикального протеста, это дело энергичных. У коммунистов достаточно много молодых и ярких лидеров.

@vvobanditos Среди коммунистов много ярких и решительных, но как они смотрят на то, о чем заявляет сам Зюганов, – некрасивый диссонанс выходит.

@Ohranitel Если в стране и дальше события будут развиваться таким образом, КПРФ придётся реагировать и действовать в соответствии с революционным тактом.

Large Visitor Globe

—