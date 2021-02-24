 

Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

24.02.2021, 5:04, Новости дня
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Наступает новая климатическая эпоха, в которой будут как и сильные осадки, так и сильные морозы, сообщила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

«Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», – отметила синоптик «Российской газете».

«На лицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но, произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние пять-семь лет. И, не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше», – указала эксперт.

В конце февраля москвичей предупреждали о «барической пиле», выражающейся в резком падении и росте атмосферного давления.



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