Мнение: Оскорбление чувств верующих в НАТО

24.02.2021, 4:48, Разное

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Оскорбление чувств верующих в НАТО

Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении якобы связанных с Россией 100 аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы.

Twitter утверждает, что раскрыл сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с Россией и пыталась "подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность". Еще 31 "российский" аккаунт был удален, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на США и ЕС.

В заявлении также говорится, об удалении аккаунтов, связанных с Ираном и Арменией.

Сеть из 238 иранских аккаунтов обвиняется в попытке сорвать общественное обсуждение дебатов на президентских выборах США в октябре 2020 года.

https://ria.ru/20210223/tvitter-1598685871.html – цинк

– За что осудили?

– За оскорбление чувств верующих. Кричал на балконе, что НАТО нет.

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