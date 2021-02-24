Мнение: Оскорбление чувств верующих в НАТО
24.02.2021, 4:48,
Разное
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Оскорбление чувств верующих в НАТО
Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении якобы связанных с Россией 100 аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы.
Twitter утверждает, что раскрыл сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с Россией и пыталась "подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность". Еще 31 "российский" аккаунт был удален, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на США и ЕС.
В заявлении также говорится, об удалении аккаунтов, связанных с Ираном и Арменией.
Сеть из 238 иранских аккаунтов обвиняется в попытке сорвать общественное обсуждение дебатов на президентских выборах США в октябре 2020 года.
https://ria.ru/20210223/tvitter-1598685871.html – цинк
– За что осудили?
– За оскорбление чувств верующих. Кричал на балконе, что НАТО нет.
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Источник: Colonel Cassad
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