Ромни выразил уверенность в поддержке Трампа Республиканской партией США

24.02.2021, 4:10, Новости дня

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Если экс-президент США Дональд Трамп решит снова побороться за пост главы государства, Республиканская партия США его поддержит, сообщил один из главных противников Трампа среди республиканцев сенатор Митт Ромни.

Он уверен, что Трамп будет и «дальше играть роль» в Республиканской партии. Ромни сказал, что не в курсе, собирается ли Трамп баллотироваться в 2024 году. Однако, как сообщил сенатор, если Трамп решит это сделать, то Ромни «практически уверен», что бывший президент вновь «выиграет номинацию» от республиканцев. При этом сам Ромни не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз. Он был одним из самых оппозиционных республиканцем в отношении Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Напомним, данные опроса, проведенного USA Today и Саффолкским университетом, свидетельствуют, что Трамп сохранил поддержку избирателей-республиканцев в США. 59% из них заявили, что поддержат его на выборах президента, 46% намерены последовать за Трампом, если он создаст новую партию.