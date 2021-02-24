 

Мнение: “Аваков – черт!”, “Зелю-Геть!”, “Волю Стерненко!”

24.02.2021, 3:54, Разное
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"Мудила, ты опять выходишь на связь?!" (с)

В Киеве очередной недомайдан.
На этот раз по поводу загремевшего на зону нацика Стерненко, которого до сих пор не посадили за убийство, но засадили за похищение и пытки депутата на 7 лет. В общем, за чистую уголовку.
Для митинга скупали массовку по 250 гривен за тушку, от которой требовалось наполнять толпу и кричать "Зрада", "Зелю Геть!", "Волю Стерненко" и т.п.
Ниже, последствия.

Разумеется, никакого серьезного майдана не будет.
Судьбу Стерненко решат после консультаций с внешним контуром, который намекает, что можно было бы уголовника-убийцу и освободить. Судью осудившего Стерненко уже разоблачают как скрытого сталиниста – у него в нулевых у дома стояли бюсты Сталина и Ленина.


"Дотянулся, проклятый!"

Так что еще не факт что реально сядет. Но в принципе, возможно и его время пришло превратиться в использованное резиновое изделие, которое можно выбросить в унитаз.


Страна свободных, страна смельчаков!

Попытки клоуна понравится нацикам очевидно будут столь же успешны, как и попытки удержать поддержку Юго-Востока.

Источник: Colonel Cassad



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