Мнение: “Аваков – черт!”, “Зелю-Геть!”, “Волю Стерненко!”

24.02.2021, 3:54, Разное

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"Мудила, ты опять выходишь на связь?!" (с)

В Киеве очередной недомайдан.

На этот раз по поводу загремевшего на зону нацика Стерненко, которого до сих пор не посадили за убийство, но засадили за похищение и пытки депутата на 7 лет. В общем, за чистую уголовку.

Для митинга скупали массовку по 250 гривен за тушку, от которой требовалось наполнять толпу и кричать "Зрада", "Зелю Геть!", "Волю Стерненко" и т.п.

Ниже, последствия.

Разумеется, никакого серьезного майдана не будет.

Судьбу Стерненко решат после консультаций с внешним контуром, который намекает, что можно было бы уголовника-убийцу и освободить. Судью осудившего Стерненко уже разоблачают как скрытого сталиниста – у него в нулевых у дома стояли бюсты Сталина и Ленина.



"Дотянулся, проклятый!"

Так что еще не факт что реально сядет. Но в принципе, возможно и его время пришло превратиться в использованное резиновое изделие, которое можно выбросить в унитаз.



Страна свободных, страна смельчаков!

Попытки клоуна понравится нацикам очевидно будут столь же успешны, как и попытки удержать поддержку Юго-Востока.

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