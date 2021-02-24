 

Мнение: Проклятье!!!

24.02.2021, 3:50, Разное
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Вот такую задачку обнаружил на просторах Фейсбука. Юзер, по имени Семен Коган, уверяет, что ее должен уметь решить второклассник. Правда, корейской школы…

Вот условие (проще некуда).

“Два дня назад мой внучатый племянник пришел в слезах из своей школы в Сувоне . (Да, у меня корейские племянники. Глобализируемся в меру сил). Он не смог решить вот эту задачу “Найдите закономерность и поставьте соответствующее число на пустое место”.
Задача была одной из десяти в упражнении, на которое отводилось тридцать минут.
Попробуйте решить ее сами! У меня мозги вскипели, пока я ее решил!
Еще раз! На решение этой задачи отводилось 3 минуты! Для ВТОРОКЛАСНИКА обычной нестоличной корейской школы!!”

Теперь обо мне. Я потратил на решение уже 2 часа, и мозги у меня определенно вскипели. Но мое положение хуже – Я НЕ РЕШИЛ!! Состояние – “вне себя”.

Источник: Размышления вольного социолога



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