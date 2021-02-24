 

Украина выразила протест РФ после нападения на охранника генконсульства

24.02.2021, 3:16, Новости дня
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Украинский МИД выразил протест РФ по нападению на охранника генконсульства страны в Петербурге, сообщил представитель МИД страны Олег Николенко.

«МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге». – цитирует Николенко ТАСС.

Украинская сторона полагает, что российские власти не предприняли должных действий во время инцидента, российские правоохранители не отреагировали на нападение эффективно, считает Киев.

Напомним, после нападения на охранника генконсульства Украины в Петербурге было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В объединенной пресс-службе судов города сообщали, что житель России Назар Смоленский дождавшись открытия генерального консульства, вошел в здание и напал с ножом на охранника. Последний получил не менее двух ударов ножом. Позднее подозреваемого задержали.



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