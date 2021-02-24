 

Внедорожник сбил насмерть подростков в Улан-Удэ

24.02.2021, 2:22, Новости дня
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В Улан-Удэ внедорожник Lexus насмерть сбил двух подростков, водитель скрылся с места происшествия и позже был задержан сообщили в региональном УМВД.

«По предварительным данным, сегодня около 18.20 на улице Революции 1905 года водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов. После чего с места ДТП скрылся. От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В результате происшествия погибли мальчик и девочка 2004 года рождения, добавили в МВД.

На данный момент подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. С ним работают сотрудники полиции.

Ранее в феврале в Пермском крае пьяный житель насмерть сбил ребенка, который скатился с обочины на проезжую часть.



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