 

Премьер Грузии призвал все политические силы к диалогу, оппозиция ответила ультиматумом

24.02.2021, 1:28, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в специальном обращении сообщил о готовности к «настоящему диалогу» со всеми политическими силами, которым «дорога страна», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Отметив, что арестом лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия «исполнен закон, государство оказалось на высоте», председатель правительства заявил, что готов вести переговоры о том, что объединяет все здоровые политические силы.

При этом он подчеркнул, что для этого «здравомыслящая оппозиция должна войти в парламент и использовать его как главную платформу для дискуссий».

«Вместе позаботимся об упрочении нашей государственности и независимости, преодолении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО», – призвал Ираклий Гарибашвили.

Параллельно посол США в Грузии Келли Дегнан и постпред ЕС Карл Хайцель ведут переговоры с властями и оппозиционерами по поиску возможностей диалога.

«Мы очень обеспокоены. Знаем, что сейчас стороны готовы найти выход», – сказала Келли Дегнан.

«Нужны деэскалация и возвращение за стол переговоров», – отметил Карл Хайцель.

В то же время, представитель «Единого национального движения» Заал Удумашвили выдвинул ультиматум для диалога, потребовав освободить Мелия и назначить новые выборы в парламент, так как оппозиция не признает результаты проигранных ею прошлогодних.

Мелия подозревается в организации летом 2019 года во время визита в Тбилиси российских депутатов массового насилия или участии в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что антироссийская выходка привела Грузию к конфликту с Западом.



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