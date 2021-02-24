 

Пашинян пожаловался на «Искандеры»

24.02.2021, 1:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik.

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».

Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся.

В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Новый кроссовер Kia Sonet презентован потребителям

24.07 / В РФ открыто бронирование туров в Турцию

18.12 / Hill – в США заявили, что Москва вопреки собственной риторике испытала противоспутниковое оружие

01.01 / В Киеве состоялось факельное шествие националистов

02.12 / Романенко: Зачем власть сожрала столько говна ложкой, чтобы в ситуации с ФЛП прийти к результату, о котором изначально кричали все здравомыслящие люди?

04.08 / Заявки на участие в чемпионате ArtMasters подали более 5 тыс. человек

24.08 / Следователи проверят видео с избиением девочки в рязанской школе

14.10 / Bloomberg – переговоры по брекситу застопорились не столько из-за рыбы, сколько из-за политики

18.12 / “В душе я дерзкая пацанка”. Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала

06.11 / Общество: Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска