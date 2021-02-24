Телеком на ветвях

24.02.2021, 1:20, Разное

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Что изменилось в жизни омского парня, ловившего интернет на березе.

В ноябре 2020 года студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал обращение губернатору Александру Буркову и рассказал, что в деревне Станкевичи, где он живет, можно поймать 3G-интернет только на верхушке березы, которая находится в 300 метрах от деревни.

Дудоладова назначили на «должность члена Общественного совета по проблемам связи в отдаленных населенных пунктах», но прошло 3 месяца, а Алексей все еще ловит интернет с восьмиметровой березы.

Оператор: Екатерина Ганичева, монтаж: Глеб Шульц / «Новая газета»

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