Новогодний отдых Зеленского в резиденции “Синегора” обошелся бюджету почти в 400 тыс. грн – расследование

24.02.2021, 1:10, Новости дня

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30 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Ивано-Франковск, после представления нового главы области Зеленский провел новогодние праздники в резиденции “Синегора”. Об этом речь идет в расследовании Bihus.info, опубликованном 23 февраля.

Перелет Зеленского с главой Офиса президента Андреем Ермаком президентским бортом Ан-148 стоил бюджету 138 тыс. 600 грн. Вместе с президентом в командировку поехали 15 сотрудников автобазы Государственного управления делами. Их суточные и проживание обошлись бюджету еще в 153 тыс. грн, отметили в расследовании.

“Накануне президентского визита “Синегора” закупилась продуктами, освежила ремонт на территории и заказала медобследование персонала к приезду Зеленского. Все это потянуло еще почти на 340 тыс. грн. Поэтому, вероятно, эти расходы не вошли в смету президентского визита”, – подчеркнули журналисты.

Из продуктов для президентской резиденции купили 1 тыс. кг овощей, фруктов и орехов, которые стоили более 27 тыс. грн. Выпечка для президентских завтраков обошлась в 28 386 грн. Медосмотр сотрудников “Синегоры” стоил 29 995 грн. В целом новогодний отдых президента в Ивано-Франковской области, по информации Bihus.info, обошелся налогоплательщикам минимум в 391 600 грн.

По подсчетам Bihus.info, в 2020-м непосредственно на главу государства было потрачено 30,8 млн грн.

5–7 января украинцы публиковали в Instagram фотографии с президентом, сделанные на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области. Судя по опубликованным снимкам, президент катался на лыжах и снимал процесс на видеокамеру GoPro.

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