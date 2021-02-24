 

Во время cтычек под Офисом президента на акции в поддержку Стерненко ожоги глаз получили почти 30 полицейских

24.02.2021, 1:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Киеве на улице Банковой во время акции протеста сторонников одесского активиста Сергея Стерненко пострадали 27 правоохранителей. Об этом рассказали в полиции Киева 23 февраля.

По оценкам полиции, под Офисом президента собрались более 2 тыс. человек, за порядком следили полицейские и военнослужащие Нацгвардии.

Участники акции использовали газовые баллончики и файеры. На замечания полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. Им оказывают медицинскую помощь, отметили в столичной полиции.

В связи с событиями на Банковой следователи полиции Киева начали уголовное производство, 24 активных участников акции доставили в управление полиции. У них взяли объяснения и отпустили.

23 февраля суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форт-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Новый кроссовер Haval DaGou оказался на 40% дешевле Toyota RAV4

09.07 / В Кремле сочли нелогичной «связь» убийства чеченца в Австрии с Кадыровым

24.11 / Более трети россиян все еще заклеивают камеры скотчем

10.10 / Сборщики конопли открыли огонь по полицейским в Приморье

10.09 / Миграционная служба в Донецке готовила украинские документы боевикам “ДНР” – СБУ

02.02 / Телеведущая Бородина раскритиковала россиян с зарплатой в 20 тыс. рублей

05.10 / Тренерский штаб сборной Украины вызвал двух футболистов вместо инфицированных коронавирусом

17.08 / Минздрав Белоруссии проверит информацию о передвижении силовиков на машинах скорой помощи

28.12 / “Тело как у 20-летней”. “Мотивируете”. 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку

12.07 / СК возбудил уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска