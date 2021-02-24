США обещали без колебаний вводить санкции по «Северному потоку – 2»

24.02.2021, 0:34, Новости дня

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Вашингтон готов без колебаний вводить санкции в отношении участников проекта «Северный поток – 2», сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс подчеркнул важность консультаций с «европейскими партнерами и союзниками». По его мнению, «никто» из них «не был удивлен» оценкой, содержащейся в докладе Госдепа Конгрессу США, в докладе был список юридических лиц, участвующих в строительстве, передает ТАСС.

В Госдепе сказали, что США разделяют обеспокоенность ряда своих союзников относительно «Северного потока – 2» и поэтому объявляют его строительство «плохой сделкой для Европы». Как подчеркнул Прайс, доклад Госдепа Конгрессу – это «не конец истории», ведомство «продолжит наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер», их «без колебаний примут».

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». До этого Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.