Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни

24.02.2021, 0:34, Новости дня

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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму.

Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», – приводит его слова РИА «Новости».

Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», – сказал он.

Напомним, постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский указывал, что выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев пытается «задушить» Крым посредством водной блокады. Европейский суд по правам человека посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против РФ по жалобе, связанной с Крымом.