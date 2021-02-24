 

В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 силовиков

24.02.2021, 0:34, Новости дня
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В результате столкновений националистов и силовиков у здания офиса президента Украины задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей, сообщила полиция Киева.

Все задержанные после предоставления пояснений были отпущены. В акции протеста приняли участие около 2 тыс. человек. Они использовали «газовые баллончики и файеры», а «на замечание полицейских не совершать правонарушений не реагировали», в результате «словесные перебранки перерастали в столкновения», сообщили в полиции. Пострадавшие полицейские получили ожоги глаз, передает ТАСС.

«Как заметил наш подписчик, человек, кинувший фаер в полицию очень похож на экс-нардепа Парасюка, который снял и унес шлем полицейского в ходе столкновений. Надеемся кто-то из правоохранителей увидит этот пост, после чего последует юридическая оценка действий этого «политика», – сообщило украинское издание «Вести» в Telegram.

Издание сообщает, что большая часть митингующих покинула площадь у офиса президента. Радикалы заявили о намерении вновь собраться у администрации главы государства в субботу. Протест обещают сделать бессрочным и всеукраинским. Акции прошли и в ряде других городов Украины, в том числе в Одессе, Львове, Харькове, передает РИА «Новости».

Напомним, возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека – депутат Лиманского поселкового совета Одесской области Сергей Щербич заявил, что националисты во главе со Стерненко похитили его и пытали.



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