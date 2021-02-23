Депардье предъявили обвинения в сексуальном насилии

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23.02.2021, 23:40, Новости дня
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Во Франции актеру Жерару Депардье предъявлены обвинения в сексуальном насилии и агрессивных действиях сексуального характера, сообщают СМИ.

Parisien пишет, что обвинения предъявили еще в середине декабря, но никаких мер в отношении актера не принималось. Депардье находится под судебным контролем. Расследование ведет прокуратура Парижа. Его адвокат Эрве Темим подтвердил эту информацию, а также сообщил, что Депардье полностью отрицает вину, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Обвинения предъявлены в рамках дела, возбужденного еще в 2018 году. Тогда молодая актриса заявила, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». Следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений. Парижская прокуратура закрыла дело в отношении актера. Однако актриса подала новую жалобу в виде гражданского иска, что подразумевало практически автоматическое начало расследования.



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