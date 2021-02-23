 

Tiktok обогнал в России Facebook по росту посетителей

23.02.2021, 23:32, Разное
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Социальные сети вместе с интернет-изданиями занимают второе место в качестве основного источника новостей в России, сообщает «Левада-центр»*.

Социологический опрос показал, что 42% россиян ищут информацию в интернете. Самым популярным сервисом остаётся «Вконтакте» — 43%, на втором месте — YouTube, третье место занимают Instagram и «Одноклассники» — 31%.

TikTok сейчас находится на четвертом месте. Однако исследование «Левада-центр» показало, что за последние два года российская аудитория TikTok выросла в семь раз, обойдя при этом по росту популярности Facebook.

В марте 2019 года только 2% опрошенных сообщали, что используют TikTok, а в феврале 2021 года — 14%. Прирост Facebook составил только 9% за 2020 год.

Первое место по популярности по-прежнему сохраняет за собой телевидение — 64% опрошенных отметили его как основной источник информации.

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Источник: Новая газета



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