Помело может помочь человеку поддерживать здоровый вес

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23.02.2021, 23:28, Разное
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Медики рассказали, что употребление помело может помочь поддерживать человеку здоровый вес. К тому же в нем содержится суточная норма витамина С.
Мякоть помело может быть желтой или же зеленной, а кожура толстой и бледной. В продукте содержится очень много питательных веществ, поэтому его можно есть, придерживаясь здоровой диеты. Витамин С считается важным антиоксидантом, который необходим для нормальной работы иммунной системы. К тому же во фрукте содержится мель, калий и клетчатка.

Помело помогает наладить процесс пищеварения, за счет его употребления снижается риск развития многих хронических заболеваний. Здоровый вес поддерживается из-за присутствия во фрукте белка и клетчатки. Эти элементы не позволяют человеку чувствовать голод, поэтому тяга к еде снижается.

Данный продукт поддерживает на должном уровне здоровье сердца. К тому же он имеет питательную ценность, являясь источником меди, калия, магния, рибофлавина. Один очищенный плод весом 610 граммов содержит всего 231 калорию.

Употреблять помело необходимо с большой осторожностью.Продукт в сушеном виде содержит больше сахара и калорий.

Источник: piterskie-zametki.ru



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