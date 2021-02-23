 

Украина призвала членов ООН присоединиться к Крымской платформе. Россию тоже пригласили

23.02.2021, 23:22, Новости дня
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Украина пригласила страны – участницы ООН, в том числе и Россию, присоединиться к Крымской платформе. Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля заявил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Для того, чтобы закрепить усилия на международном уровне по [деоккупации Крыма], мы инициировали новый формат – Крымскую платформу. Она сосредоточится на пяти приоритетных областях: политике непризнания, безопасности, эффективности санкций, защите прав человека и преодолении негативных последствий временной оккупации Крыма. Мы предлагаем государствам – членам ООН присоединиться к инициативе. Мы приглашаем и Россию”, – сказал Кислица.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

В декабре 2020 года первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы хотят провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.

В январе 2021 года заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что саммит намерены провести летом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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