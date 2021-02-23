Медики рассказали, сколько человек пострадали на акции в поддержку Стерненко у здания Офиса президента Украины

23.02.2021, 23:22, Новости дня

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Минимум семь человек получили травмы во время столкновений у здания Офиса президента Украины 23 февраля на акции против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, сообщили агентству “Интерфакс-Украина” медики Отряда быстрого реагирования.

У пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим стало плохо, они потеряли сознание. Говорить о точном количестве пострадавших сложно, поскольку медики не имеют доступа к эпицентру противостояния.

Информации о количестве пострадавших правоохранителях пока нет. В Нацполиции Украины сообщили, что несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. Во время столкновений участники акции применили газовые баллончики и бросали в полицейских файеры. На данный момент известно о 17 задержанных участников акции в поддержку Стерненко.

По оценкам корреспондента агентства, у здания ОПУ остаются около полутысячи протестующих. Обстановка остается напряженной, время от времени протестующие зажигают и кидают в сторону правоохранителей файеры и дымовые шашки. В ответ силовики оттесняют протестующих от проходной к Офису президента.

23 февраля суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форт-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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