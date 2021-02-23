Украина анонсировала отсоединение от электросетей РФ и Белоруссии

23.02.2021, 22:47, Новости дня

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Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС.

После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр.

Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения.