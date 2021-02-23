 

Стало известно о новых готовящихся санкциях США против России

23.02.2021, 22:47, Новости дня
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Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против РФ из-за приписываемой ей кибератаки, сообщают американские СМИ.

США намерены таким образом отправить РФ «более широкий сигнал», поскольку Москва якобы «на протяжении многих лет использовала средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Также, согласно данным газеты, США планируют принять меры, «направленные на привлечение Москвы к ответственности» за «использование запрещенного химического оружия против» блогера Алексея Навального.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против РФ в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.



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