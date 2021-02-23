 

Миллиардер Илон Маск рассказал о ближайшем будущем интернета Starlink

23.02.2021, 22:36, Разное
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В своем микроблоге Twitter миллиардер Илон Маск пояснил подписчикам о том, какое ближайшее будущее ждет его проект Starlink. Инженер намерен удвоить скорость данного спутникового интернета.
После того, как это произойдет, данные будут передаваться со скоростью примерно 300 Мбит/секунду. Илон Маск надеется, что им удастся снизить задержку практически до 20 мс. Кроме этого, американский миллиардер сообщил, что в конце 2021 года у большей части жителей планеты будет доступ к интернету, предоставляемому его корпорацией. К 2022 году компания SpaceX планирует добиться полного покрытия Земли.

Как пишет издание «Политэксперт», космический проект Илона Маска уже начал запускать на околоземную орбиту спутники Starlink с регулярностью раз в неделю. Поэтому, в словах и успехе дела известного миллиардера мало кто сейчас сомневается.



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