 

«Сейчас я пенсионер»: Пандемия уничтожила карьеру певца Данко

23.02.2021, 22:36, Разное
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Пандемия коронавируса сказалась на сфере шоу-бизнеса, так как знаменитости были вынуждены отменить концерты и гастроли. Недавно певец Данко признался, что вынужден был закончить свою карьеру из-за COVID-19.
Сейчас 51-летний Александр Фадеев называет себя «пенсионером», поскольку он не может зарабатывать привычным способом. До пандемии, как отмечает звезда 90-х, у него на год вперед был расписанный гастрольный график. С вводом ограничений все изменилось, поэтому он полностью свернул сценическую деятельность. На данный момент он проживает на полуострове Крым и намерен заняться своим здоровьем. Данко в прошлом не только певец, но и артист балета, поэтому у него есть некоторые проблемы со спиной.

В рассказы Александра Фадеева не верит его бывшая гражданская жена Наталья Устюменко, которая сама передвигается на костылях. Она уверена, что артист выдумал финансовые проблемы, чтобы уклоняться от уплаты алиментов. Женщина воспитывает двух его дочерей, младшей из которых необходим особый уход, так как у девочки ДЦП.



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