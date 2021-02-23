 

Китайские эксперты составили ТОП-5 самых «суровых» российских автомобилей

23.02.2021, 22:36, Разное
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После проведения собственного исследования китайские эксперты пришли к выводам, что автолюбители из РФ больше всего любят внедорожники. Они составили ТОП-5 самых «суровых» российских авто, опираясь на свои выводы.
Лидирует в рейтинге внедорожник УАЗ Хантер, который признан самой популярной моделью у отечественного автопроизводителя. Машина уже доказала, что она очень надежная. Прототип авто прошел испытания боевыми действиями, однако его модернизировали до гражданской версии, оборудованной кондиционером, радио и часами.

Второе место в ТОП-5 «суровых» российских авто досталось модели LADA 4Х4. Эту версию разработчики создавали для того, чтобы можно было преодолевать большие сугробы, ездить по рекам, глубина которых до 60 сантиметров, а также подниматься под углом 58 градусов.

Кроссовер Lada X-ray стал третьим в списке китайцев. Данное транспортное средство предназначено для городской езды и создавалось на базе Renault / Dacia B0. Предпоследнее место в рейтинге, как отмечает издание iReactor, досталось среднеразмерному внедорожнику УАЗ Патриот. С его помощью можно транспортировать до 200 килограммов груза и перевозить пять взрослых людей. Замыкает ТОП-5 «суровых» авто из РФ авто представительского класса, разработанное на основе эксклюзивной версии Aurus Senat. Модель Aurus Komendant эксперты называют «российский Rolls-Royce Cullinan».



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