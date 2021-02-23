В Житомире на акции в поддержку Стерненко пытались зажечь шины. Полиция задержала двух человек

23.02.2021, 22:30, Новости дня

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В Житомире возле здания областной государственной администрации вечером 23 февраля прошла акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Житомирской области.

Ее участники хотели поджечь принесенные с собой шины.

“На замечание полицейских диалога не реагировали, а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им”, – рассказали подробности полицейские.

Двух участников акции доставили в отделение полиции для установления их личностей и выяснения обстоятельств происшествия. Позже их отпустили.

Местное издание Житомир.info пишет, что на акции собралось несколько десятков человек. Они пришли на площадь Королева с плакатами “Свободу Стерненко”, “Венедиктову, Авакова в отставку!” Задержанных активистов зовут Валерий Арушанян и Сергей Григорчук.

В поддержку Стерненко выступили и в Киеве. У здания Офиса президента, по данным Hromadske собралось около тысячи человек. Во время акции протеста произошли стычки между участниками акции и правоохранителями, одна из сторон применила слезоточивый газ.

Во время акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которая проходит под Офисом президента Украины 23 февраля, произошли стычки между участниками акции и правоохранителями, одна из сторон применила слезоточивый газ.

23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского “Правого сектора” Сергею Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форт-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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