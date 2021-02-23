Под санкции СНБО попала компания Хомутынника, на которую записан один самолет

23.02.2021, 22:30, Новости дня

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В санкционный список Совета нацбезопасности и обороны попала компания бизнесмена, бывшего нардепа Виталия Хомутынника. Об этом пишет LIGA.net.

В санкционном списке СНБО оказалась компания Sandgate Commerce ltd, которую Хомутынник ранее указывал среди своих активов в декларации. Компания владеет самолетом Gulfstream G280.

В комментарии изданию Хомутынник назвал введение санкций против Sandgate Commerce “недоразумением” и сообщил, что готовит соответствующее обращение в СНБО. Он добавил, что на балансе компании находится только самолет.

“Новость стала для меня удивлением. Я нахожусь в списке санкций РФ, а самолет не пересекал границу РФ. Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно управлял и другими самолетами”, – сказал он.

Согласно решению СНБО, против компании предусмотрены следующие меры:

ограничения торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

другие санкции, в том числе – запрет выдачи и аннулирования существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne.

Кроме того, под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Козак и нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО.

В частности, по рекомендации СБУ СНБО расширил введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Россию, и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями.

Глава СБУ Иван Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA предпринимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании – то есть вводят других юрлиц.

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