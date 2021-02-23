Мнение: Немного стыдная дата
23.02.2021, 22:28,
Разное
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Ну, к святому престольному празднику 23 февраля – дню создания армии уже несуществующего государства – сам бог велел подкинуть читателям мой психологический цикл про армию и дедовщину, который, увы, лишь в самый последний момент выпал из “Страны утраченной эмпатии” (поскольку не влезал по метражу). Наслаждаемся!
Армия и “дедовщина”
Часть 1. Явление “дедовщины”
Вступление
1. Договоримся о терминах
2. Феномен гауптвахты
3. Армия мирного времени
4. Солдатская Я-концепция
5. ЗОНА свободы
6. Организация принуждения
7. “Дед” внутри
8. Солдатские санкции
9. Проблема солдатского досуга
10. Почему нет “русских” землячеств
11. Принцип Главного Героя
12. Игры с Властью
13. Стукачи или…
14. Казарменные развлечения
15. В защиту беззащитного призыва
Альтернатива от Сапожника: Как улучшить нашу армию
Сам я отбыл в армии все положенные два года, будучи забритым в солдаты непосредственно после первого курса в Московском государственном университете в 1985 году (одно из первых деяний Перестройки – отправка в армию студентов, причем это почти официально объяснялось нуждами ведущейся войны в Афганистане). Служил в батальоне связи ракетной бригады на Кольском полуострове, рядовой. Чистые погоны – чистая совесть! Алилуйя.
Источник: Размышления вольного социолога
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