 

Мнение: Немного стыдная дата

23.02.2021, 22:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ну, к святому престольному празднику 23 февраля – дню создания армии уже несуществующего государства – сам бог велел подкинуть читателям мой психологический цикл про армию и дедовщину, который, увы, лишь в самый последний момент выпал из “Страны утраченной эмпатии” (поскольку не влезал по метражу). Наслаждаемся!

Армия и “дедовщина”
Часть 1. Явление “дедовщины”
Вступление
1. Договоримся о терминах
2. Феномен гауптвахты
3. Армия мирного времени
4. Солдатская Я-концепция
5. ЗОНА свободы
6. Организация принуждения
7. “Дед” внутри
8. Солдатские санкции
9. Проблема солдатского досуга
10. Почему нет “русских” землячеств
11. Принцип Главного Героя
12. Игры с Властью
13. Стукачи или…
14. Казарменные развлечения
15. В защиту беззащитного призыва
Альтернатива от Сапожника: Как улучшить нашу армию

Сам я отбыл в армии все положенные два года, будучи забритым в солдаты непосредственно после первого курса в Московском государственном университете в 1985 году (одно из первых деяний Перестройки – отправка в армию студентов, причем это почти официально объяснялось нуждами ведущейся войны в Афганистане). Служил в батальоне связи ракетной бригады на Кольском полуострове, рядовой. Чистые погоны – чистая совесть! Алилуйя.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Мнение: Ну что, обратно в клетки?

01.02 / Доктор Мясников назвал опасность анемии для мужчин

22.08 / Минздрав: Вакцина от коронавируса будет бесплатной при условии оплаты добровольного сбора

07.10 / “А у меня съемки летят”: Кристина Асмус рассказала о причинах неожиданной сыпи на теле

01.08 / Мнение: Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

02.12 / Проект «Голубой луч» – Мифы или реальность

26.09 / Журналист: Жизнь Лукашенко сейчас полностью зависит от пиарщиков и силовиков

30.06 / Мнение: Зачем собирают запасников?

12.08 / Алсу жестко поставила на место своих хейтеров

20.01 / Ученые занялись разработкой методики редактирования генов с целью защиты от слепоты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска