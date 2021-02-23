Мнение: Немного стыдная дата

23.02.2021, 22:28, Разное

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Ну, к святому престольному празднику 23 февраля – дню создания армии уже несуществующего государства – сам бог велел подкинуть читателям мой психологический цикл про армию и дедовщину, который, увы, лишь в самый последний момент выпал из “Страны утраченной эмпатии” (поскольку не влезал по метражу). Наслаждаемся!

Армия и “дедовщина”

Часть 1. Явление “дедовщины”

Вступление

1. Договоримся о терминах

2. Феномен гауптвахты

3. Армия мирного времени

4. Солдатская Я-концепция

5. ЗОНА свободы

6. Организация принуждения

7. “Дед” внутри

8. Солдатские санкции

9. Проблема солдатского досуга

10. Почему нет “русских” землячеств

11. Принцип Главного Героя

12. Игры с Властью

13. Стукачи или…

14. Казарменные развлечения

15. В защиту беззащитного призыва

Альтернатива от Сапожника: Как улучшить нашу армию

Сам я отбыл в армии все положенные два года, будучи забритым в солдаты непосредственно после первого курса в Московском государственном университете в 1985 году (одно из первых деяний Перестройки – отправка в армию студентов, причем это почти официально объяснялось нуждами ведущейся войны в Афганистане). Служил в батальоне связи ракетной бригады на Кольском полуострове, рядовой. Чистые погоны – чистая совесть! Алилуйя.