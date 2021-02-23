Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести»

23.02.2021, 22:27, Новости дня

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Amnesty International не считает блогера Алексея Навального «узником совести», так как он позволял себе hate speech – высказывания, направленные на разжигание ненависти, сообщил медиаменеджер правозащитной организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

Он пояснил, что словосочетание «узник совести» в отношении Навального «больше не используется». Артемьев рассказал, что «по итогам рассмотрения видеороликов», записанных Навальным в 2000-х годах, политико-юридический департамент организации «пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech».

«По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды», – приводит слова Артемьева ТАСС.

Однако Amnesty International все равно призывает власти РФ отпустить блогера на свободу. Артемьев сообщил, что Навальному могут «вернуть статус «узника совести», который был присвоен ему организацией 17 января», если блогер «денонсирует ранее сделанные высказывания».

Кроме того, канадско-американский журналист Аарон Мате опубликовал письмо Amnesty International, в котором организация, отвечая на его запрос, пояснила, что Навальный «пропагандировал насилие и дискриминацию и не отказался от подобных заявлений», передает РИА «Новости».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Дело «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года. Их обвинили в мошенничестве и хищении у ООО «Ив Роше Восток», с которым братья заключили договор на пересылку товаров. По данным следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника. Осенью 2013 года СКР предъявил Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн руб. у «Ив Роше». В декабре 2014 года Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора.

Навальный был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК «Клевета». Нынешняя редакция статьи предусматривает три вида наказания за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Это штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал.