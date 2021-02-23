Компактный султанчик Дима Хрусталёв – Личное мнение

23.02.2021, 22:16, Разное

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Попалась на глаза статья о Дмитрии Хрусталёве. Поначалу подумала: «Да, кому он нужен. Не буду читать».

Всё же пересилила себя: прочитала.



Фото: Соцсети

Бедные наши женщины, раз живут в обществе, в котором такие сексуально непривлекательные товарищи, как Дима Хрусталёв, мнят себя султанами.

Пожалуй, процитирую:

«По законам РФ не женат, но мы счастливы. Я всех своих девушек, с которыми жил, называл женами. Я даю своей спутнице гарантии, что она будет счастлива до конца жизни. Я честен. Любая женщина, которая спала со мной в одной кровати больше года, пока я жив, не будет нуждаться. Это мой родной человек навсегда».

Разберём по порядку?

Во-первых, называть сожительницу женой — это подлая и довольно примитивная манипуляция.

Не секрет: практически каждая сожительница хочет стать женой. Есть редкие женщины, которые не хотят идти замуж за сожителей. Так те и жёнами себя никому называть не позволят.

Мужчина, называющий женой женщину, с которой он не удосужился оформить отношения, напоминает мне погонщика, трясущего перед носом несчастного осла морковкой на палке.



Фото: istockphoto.com

Мужчина, сознательно дающий женщине ложную надежду на брак, — подлец. Точнее, мелкий подлюшонок. Жалкий тип.

Во-вторых, кем возомнил себя Хрусталёв, дающей своей бабе гарантии, что она «будет счастлива до конца жизни»? Господом Б-гом? Ведь, если кто и может дать такие гарантии, то только Господь, но никак не Дима Хрусталёв, перебивающийся заработками на Первом канале, который вот-вот потеряет аудиторию.

В-третьих, этот мелкий тип мнит себя не только Б-гом, но и султаном.

«Любая женщина, которая спала со мной в одной кровати больше года, пока я жив, не будет нуждаться».

Что это за султанизм головного мозга и чем он, собственно, вызван?

Женщина — не наложница и не кобыла в стойле. Но компактному Хрусталёву это очень сложно понять.

Может, комплексы у него? А какие?

Предполагайте!

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