 

Минтруд планирует помочь ряду работников выйти на пенсию досрочно

23.02.2021, 22:14, Разное
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Минтруд предложил включить в такие списки периоды профобучения и дополнительного профобразования работников, которые являются условием выполнения определенных видов деятельности. Отмечается, что в эти периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, однако за ними они сохраняются. Работодатели продолжают отчислять за сотрудников, находящихся на обучении, взносы во внебюджетные фонды.

В настоящий момент уйти на заслуженный отдых могут граждане с определенной выслугой лет: например, педагоги, врачи, сотрудники общественного транспорта, шахтеры, спасатели и жители Севера. В стаж работы, который дает право выйти на пенсию досрочно, включаются периоды деятельности в течение полного рабочего дня, а также получения пособия по соцстрахованию в период временной нетрудоспособности и ежегодные периоды основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Помимо этого, существуют особые обстоятельства. Например, период перевода беременных женщин с работы, которая дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Напомним, ранее стало известно, что в России расширят список получающих надбавки пенсионеров. Президент Владимир Путин одобрил идею сохранения дополнительных выплат для тех, кто сменил место жительства.



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