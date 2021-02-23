 

Названы условия для освобождения политзаключенных в Белоруссии: Возможности государства не безграничны

23.02.2021, 22:14, Разное
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Широкий общественный резонанс вызвал приговор, который вынесли журналисткам “Белстата” Екатерине Бахваловой и Дарье Чульцовой. За стрим с “Площади перемен” их отправили в колонию на два с половиной года. Недавно разработанный законопроект по противодействию экстремизму лишь усилил негативные настроение в обществе.

По мнению
директора института “Палітычная сфера” Андрея Казакевича, смысл всех политических дел, которые сейчас рассматриваются в судах, заключается в том, чтобы подавить протесты и оказать сильное психологическое давление на народ. Эксперт отметил, что в Белоруссии уже сейчас, без нового законопроекта, могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм.

При этом у представителей власти, вероятно, уже не осталось ресурсов, чтобы наказывать всех протестующих. В беседе с журналистами Казакевич отметил:

“Возможности государства не безграничны”.

Освобождение политзаключенных возможно лишь в двух случаях, считает эксперт. Во-первых, вероятно, что власти хоть и вынуждено, но все-таки начнут диалог с оппозицией, чтобы вывести страну из кризиса. Во-вторых, однажды Белоруссия может захотеть нормализовать отношения с Западом, и для этого она освободит политзаключенных, предположил Казакевич.



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