Специалисты сообщили, что повышенное потоотделение – признак сердечного приступа

23.02.2021, 21:44, Разное

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Специалисты сообщают, что признаком сердечного приступа может быть повышенное потоотделение. Также эксперты напоминают, что паническая атака и сердечный приступ имеют схожую симптоматику, поэтому важно правильно определить, что происходит с больным.

Часто признаками сердечного приступа выступает боль в груди и головокружение. Приступ возникает, когда закупоривается артерия, ограничивая приток крови к сердечной мышце. В случаи панической атаки симптомы продолжаются около 20 минут, а после пропадают. Симптоматика же сердечного приступа может проявляться за некоторое время до него, а паническая атака бывает и в период отдыха. К подобным проявлениям надо относиться серьезно, так как только доктор может поставить диагноз.

Также выяснилось, существуют и другие сигналы, которые предупреждают об опасном состоянии – это беспричинное повышенное потоотделение у людей, не занимающихся спортом. Оно может сопровождаться тошнотой, одышкой, болью в груди. Чтобы прокачать кровь через закупоренные артерии сердцу надо много усилий, потому тело потеет сильно, снижая температуру в период дополнительных нагрузок. Потливость ночью тоже считается предупреждением проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Источник: tdnu.ru