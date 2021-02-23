 

Юная Настя nastenkova завоевывает пространство TikTok

23.02.2021, 21:44, Разное
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Молодая четырнадцатилетняя девушка под ником nastya_vyunova появилась на самой популярной молодежной площадке совсем недавно, но уже привлекла к себе много внимания.
Восходящая звезда ТикТока Настя Вьюнова @_nastenkova_ снимает по несколько видео в день, и количество ее подписчиков стремительно растет – за десять дней их число достигло почти ста тысяч человек. Талантливый контентмейкер знает свою аудиторию и разбирается в том, что популярно на площадке. Такие результаты не могли не заметить. С ней снял совместное видео один из самых популярных тиктокеров России, Даня Милохин (@danya_milokhin), на которого подписано 11,4 миллиона человек. В видео Насти, помимо выше упомянутого Дани Милохина, засветилась Диана Астер (@diana_aster), на которую подписано 7,8 миллионов человек. И Диана, и Даня – участники тиктокерского дома DreamTeamHouse. Можно точно сказать, что Настей всерьез заинтересовался самый большой и популярный TikTok-house страны.



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