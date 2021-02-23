Исследователи: Доброта сохраняет здоровье лучше, чем физические упражнения

23.02.2021, 21:44, Разное

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Ученые доказали, что доброта и благотворительность помогают сохранить здоровье человека и даже продлевает жизнь. Работа волонтером способствует предотвращению болезней сердца и помогает в борьбе с инфекциями.

В Канаде учеников старших классов поделили на 2 группы. Первая группа 2 месяца помогали младшим школьникам, а другие были в ожидании очереди, чтобы принять участие в подобной помощи. По прошествии 4-х месяцев эксперты по крови определяли разницу между подгруппами. Они выяснили, что у волонтеров уровень холестерина и воспалительных маркеров были низкими.

По крови можно отметить и эпизодические выражения доброты. В Калифорнии добровольцы совершали хорошие поступки – угощали кофе незнакомцев. Было отмечено, что у таких участников имелась низкая активность генов лейкоцитов, которые связаны с воспалительным процессом.

В следующем опыте участники принимали разные заключения, в том числе – приносить ли в жертву деньги. В это время их руки легко ударяли током. После результатов МРТ было видно, что мозг людей, сделавших дар, слабее откликался на болевые ощущения. Это касается и того, что добровольная сдача крови для анализов менее болезненна, хоть и игла будет в 2 раза больше.

Бабушки и дедушки, помогающие смотреть за внуками, имеют риски смерти на 37% ниже, чем те, кто не участвует в уходе. Это больше, чем добиваются систематическими физическими нагрузками. Если люди тратят деньги на других с удовольствием, то это приведет к нормализации сна и понижению давления. Такой эффект можно сопоставить с лечением препаратами от гипертонии.

Тристен Инагаки, нейробиолог, отслеживает сеть областей мозга, которые связаны с поступками и здоровьем. В нейросеть вошли области вознаграждения в передней части мозга, которые «загораются», если человек выиграл деньги. Взаимосвязь родительских обязанностей и системы вознаграждения говорит о том, что природа гарантирует, что люди помогут плачущим младенцам.

Опыты доказывают, что эти области работают и в период оказания поддержки близким людям. В момент доброжелательных действий и просто мыслей о прошедшей доброте, в мозге понижается активность центра страха, что отражается на здоровье людей. Специалист сообщает, что уход за малышом связан с симпатической нервной системой, участвующей в регуляции кровяного давления и реакцией на воспалительный процесс, поэтому заботясь о родных, люди улучшают здоровье сосудов и сердца.

Источник: rg.ru