Навальная вернулась из Германии в Россию – Telegram-каналы

23.02.2021, 21:38, Новости дня

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Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Россию. Кадры ее прибытия опубликовал Telegram-канал “112” 22 февраля.

На видео Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, игнорируя вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.

“Сегодня Юлия вернулась в Россию рейсом из Франкфурта, но без детей – их она предпочла оставить за границей, видимо, Юле понравилось кататься на лыжах. Настоящие патриоты России как они есть”, – сообщил Telegram-канал.

Telegram-канал Навального также сообщил о возвращении Юлии Навальной 22 февраля.

В конце видео Навальная садится в черный внедорожник.

О том, что Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово в Германию, стало известно 10 февраля. По информации журнала Der Spiegel, она посещала страну с частным визитом.

За время, пока Навальная была в Германии, она пропустила приговор мужа по делу о клевете в отношении ветерана Второй мировой войны и апелляцию по делу “Ив Роше”, напомнил Telegram-канал “112”.

Сам Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 22 февраля достигли политического соглашения о подготовке санкций против граждан РФ, причастных к задержанию и осуждению Навального. Reuters, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, писал, что в санкционный список могут быть включены глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

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