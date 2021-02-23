Мнение: Кто скрывается за псевдонимом “Невский”

23.02.2021, 21:36, Разное

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Александр Невский

Хороший познавательный (в стиле “Букваря”) текст про Ледовое побоище и Александра Невского от прекрасного автора из ФБ, юриста из Красноярска.

“Традиционная минутка скучных, банальных, бессмысленных и ненужных исторических фактов о тех, кому таки собираются поставить памятник на Лубянке. Специально для любителей получать представление об истории исключительно из кинематографа.

– Александр Невский не знал, что он Невский. Он стал Невским никак не ранее 15 века.

– орден не захватывал военной силой Псков, судя по тому, что в Пскове оставались всего 2 (два) рыцаря, очевидно, существовал договор между орденом и Псковом.

– битва на Чудском озере является ярким примером защиты собственных земель прямо на территории противника.

– в те времена доспехи рыцарей по своему весу были сопоставимы с вооружением русских ратников.

– никакой пехоты, никакого ополчения с топорами, крючьями и баграми с обеих сторон не было, только всадники.

– естественно, никто массово сквозь лед не проваливался.

Какой идиот выведет конный отряд на лед Чудского озера 18 апреля?

– все эти красивые схемы боя с засадными полками являются просто фантазией историков.

– “в советской историографии Ледовое побоище считалось одной из крупнейших битв за всю историю немецко-рыцарской агрессии в Прибалтике, и численность войск на Чудском озере оценивалась в 10—12 тыс. человек у Ордена и 15—17 тыс. человек новгородцев и их союзников” – смело можно делить эти числа на 50. Скорее всего собственно орденские силы составляли 200 человек, плюс к ним отряд союзной им чуди, не особо боеспособной и плохо мотивированной. Старшая Ливонская рифмованная хроника говорит о потере в битве 20 рыцарей убитыми и 6 пленными, побитую чудь обе стороны не считали необходимым считать.

– повышенное внимание именно к Ледовому побоищу обнаружилось в СССР в 30-е годы 20 века, это было связано с противостоянием немцам. Необходимо было наглядно показать то, что русские завсегда немца били.

А в том, чтобы показать то, что русские завсегда били литовцев или крымских татар, идеологической необходимости не было.

Соответственно, талантливый режиссер Эйзенштейн снимал не исторический фильм, это такой советский агитационный вариант фильма “Властелин колец” с орками, эльфами и хоббитами (ДЕНИС САПРЫГИН).

Тут только надо добавить, кто такой вообще Александр Невский в современном народном сознании, а точнее – чей он аватар в этом новом нашем Зазеркалье? Догадаться несложно. Вспомним, предыдущее триумфальное появление “Александра” “Невского” в общественном поле. Это было по ходу очередной бездарной “патриотической” постановки отечественного позднепутинского агитпропа, когда вся Россия как бы определяла “Имя России”. К небольшому конфузу устроителей, на конкурсе вместо политкорректного Пушкина или хотя бы маршала Жукова в безоговорочные лидеры вырвался Сталин. Завершилось тогда дело, прямо как на настоящих выборах, поспешным пересмотром, “довыборами” с расширенным составом участников – и вот тогда ВНЕЗАПНО победителем и “Именем России” оказался Александр Невский. Что как бы всех и устроило.

Однако с тех пор понятно, что невнятный князь, о котором неизвестно примерно ничего (и практически ничего хорошего), присутствовавший на арене в едва ли не самую стыдную (даже по официальной историографии) эпоху богоспасаемого Отечества – это не более чем ЗАМЕНА. Замена куда более известного деятеля, Воландеморта реальной России, Которого, впрочем, Нельзя Называть.

Невский – это имя Сталина для народа. Соответственно, референдум, который нам тут всем сейчас навязывают – это выбор между Сталиным и Дзержинским. Альтернатива, что ни говори, захватывающая. Даже не знаешь, что выбрать.