Глава ВОЗ призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными

23.02.2021, 21:34, Новости дня

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Странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В мире сделано 210 млн прививок вакцинами от COVID-19, однако половина из них приходится всего на две страны, а 80% – на 10 стран. При этом более 200 государств еще не использовали ни одной дозы вакцины», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Также руководитель ВОЗ отметил, что 7 апреля на Всемирном дне здоровья планируется обсудить «построение более здорового и справедливого мира». «Но чтобы эта тема стала реальностью, а не просто лозунгом, нам нужны срочные действия стран с высокими доходами и производителей [вакцины]», – добавил Гебрейесус.

Пандемия показала, что человеческое здоровье не существует в вакууме, а вакцины против коронавируса могут взять заболевание под контроль.

В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус сообщил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.