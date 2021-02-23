Мнение: Берут ли взятки полицейские в Латвии?

23.02.2021, 21:26, Разное

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Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» 29-летний Артемий Панарин оказался в центре скандала. Его обвинили в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.

А началась эта мутная история с того, что Панарин выложил в Instagram фотографию Навального с требованием его освобождения.



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Ответка не заставила себя долго ждать. «Комсомольская правда» опубликовала интервью с экс-тренером Андреем Назаровым, который, вдруг, вспомнил, что в декабре 2011 года, когда подмосковный «Витязь», в котором тогда играл Панарин, проводил выездной матч в Риге, хоккеист в баре избил 18-летнюю местную жительницу.

Назаров утверждает:

– Ему светило дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах.Пока ждали посадки, он был сам не свой. Мы еще смеялись: «Давайте Панару в багаж сдадим. Чтоб чего не случилось…

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила, что поддерживает Артемия Панарина после обвинений в избиении девушки в Риге в 2011 году: «Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и „Рейнджерс“ и продолжим следить за ситуацией», — заявили там. В «Рейнджерс» также выразили поддержку хоккеисту и назвали обвинения попыткой запугать Панарина за его высказывания о политических событиях.

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А мне вот что интересно. Неужели в Риге полиция продажная? И может замять уголовное дело за взятку в 40 тысяч евро наличными?

Считаю, что правоохранительные органы Латвии обязаны провести проверку и восстановить поминутно, что же произошло в Риге 11 декабря 2011 года. И сурово наказать полицейских-взяточников.

Или же не было никакого избиения в Риге 18-летней девушки, а Андрей Назаров всего лишь вспомнил свое хоккейное амплуа – тафгай. Но это на льду тафгаям простительны силовые приемы, устрашения противника, драки на льду, «выключение» из игры наиболее опасных форвардов команды-соперника…. Латыши и не только они могут и не понять тафгайства не на льду.

На снимках: Артемий Понарин в 2011 году, фотография отсюда

Андрей Назаров, фотография отсюда

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