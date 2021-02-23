Мнение: сериальное, ругаю

23.02.2021, 21:24, Разное

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Попробовала посмотреть мини-серии "Manhunt: The Unabomber" (2017), о том, как ФБР поймали знаменитого взрывателя. В главной роли профайлера, который его поймал – Сэм Уортингтон, которого ненадолго выпустили из "Аватара" (схуднувший килограмм на 20).

Честно отмучилась две с половиной серии. Несмотря на явную заявку на сходство с Mindhunter (включая ретростилистику), печаль-печаль.

Краткое содержание увиденного: я — д'Артаньян (С. Уортингтон), а все остальные сами понимаете кто. Он гениальный новичок-профайлер с первым делом, который настаивает на том, что все, наработанное коллегами надо выкинуть в помойку. Всё остальное ФБР его этой светлой мысли сопротивляется.

В качестве одной из мелодий – ок, это было бы приемлемо (тем более, взаправду этот агент действительно поймал чувака). Но строить на этом ВСЕ действие прямо без передыху — реально напрягает. Но когда и в третьей серии началось "все агенты-профайлеры ФБР тупые чинуши и идиоты, включая Мистера Бига и рыжего профессора из "Матрешки", я решила что хватит с меня.

Второй сезон сняли в 2020 – это Manhunt: Deadly Games, это про взрыв в Атланте во время концерта. Там запев похожий: толстый глупый охранник, которого все презирают за чрезмерное усердие и выслуживание, находит бомбу и успевает спасти людей. Но за это ему потом достается… Вроде получше сюжет закручен.

Рекомендую тем, кто любит задумчивые сериалы про старые преступления в медленном темпе. До "Американской истории преступлений" не дотянули, однако, сильно.