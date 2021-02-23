Я продолжаю тебя иметь! – Личное мнение

23.02.2021, 21:22, Разное

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Фотограф Дмитрий Исхаков, с которым развелась Полина Гагарина в конце прошлого года, выложил у себя в Инстаграме такое фото:



Фото: Соцсети

Изображена Полина. В каком виде? Ну, почти голая.

То есть, бывший муж имеет в архиве фотографии бывшей жены, на которых женщина изображает сексуальность — ну, или пытается.

У меня возникает вопрос: насколько это этично?

Нет, я говорю сейчас даже не об извращениях, когда бывший плачет и дрочит на твои фото — уверена, фотограф Исхаков так не делает. Я — про то, что все личные фотографии после развода или разрыва отношений должны удаляться.

Вот просто подчистую — контрл+дел.

Даже если ты — фотограф. Даже если вдруг считаешь, что твои фото — шедевр мирового искусства.

Ты спросил жену, хочет ли она предстать в твоём аккаунте в таком виде после развода? Что-то мне подсказывает, что Полине это, как минимум, неприятно.

У неё — новые отношения. У тебя — архив фото. Она продолжает жить. Ты запрещаешь ей поездку на море и вываливаешь эротические фото.

По-моему, это низко. Для меня подобное выглядит манифестом: я тебя продолжаю иметь и пусть все твои мужики это знают!

Как вы относитесь к тому факту, что у ваших бывших есть ваши фото? А если они их вывалят в социальные сети, что почувствуете — что вас продолжают иметь? А как бы вы отнеслись к публикации эротических фотографий ваших нынешних партнёров их бывшими — что Мурзилка поимел и вас?

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