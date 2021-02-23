“Станет кошмаром для США”: Китайские эксперты рассказали о страхе Пентагона перед новым российским оружием

23.02.2021, 20:50, Разное

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Недавно аналитики китайского издания Sina опубликовали обзор одного из образцов нового российского вооружения – межконтинентального ракетного комплекса “Сармат”. По мнению экспертов, указанное оборудование способно повергнуть в ужас американских военных.

Журналисты напомнили, что не так давно президенты РФ и США на пять лет пролонгировали действие Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Но при этом американская сторона приняла решение покинуть Договор по открытому небу, что вынуждает Россию позаботиться о бдительности и произвести модернизацию своих систем стратегического сдерживания. В рамках данных мероприятий уже завершается работа над упомянутым “Сарматом”, готовящимся на смену ракетному комплексу “Воевода”. “Это оборудование станет кошмаром для США. Ракетный комплекс может заступить на боевое дежурство уже в 2022 году”, – резюмировали эксперты.

Кроме того, аналитики упомянули и о продолжающейся работе по разработке инновационного гиперзвукового российского оружия: планируется, что эти образцы будут практически неуязвимыми для американских систем ПРО. Об этом пишет “Слово и Дело”.