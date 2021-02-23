 

“Главный защитник”: Полина Гагарина поздравила соотечественников с Днем Защитника Отечества

23.02.2021, 20:50, Разное
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Популярная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram публикацию, которой довольно своеобразно поздравила мужчин с Днем Защитника Отечества. Пост знаменитости вызвал положительные отзывы подписчиков.
В наступивший День Защитника Отечества очень многие знаменитые представительницы прекрасного пола опубликовали на своих страницах в социальных сетях праздничные поздравления, адресованные своим соотечественникам-мужчинам. При этом, как правило, в публикациях присутствовали либо изображения самих селебрити-красоток, либо архивные фото их родных и близких, в свое время служивших в рядах советской или российской армии. Полина Гагарина, в свою очередь, поступила несколько нестандартно и в поздравительной публикации разместила фотоснимок своего 13-летнего сына Андрея, рожденного ей от первого брака с Петром Кисловым. В кадре наследник звезды позирует в шортах и футболке, стоя по щиколотки в морской воде, на фоне прибрежного заката. “Главный защитник нашей семьи! Поздравляю всех мужчин нашей страны!” – такой тирадой сопроводила фото сына исполнительница.

Подписчицы певицы, со своей стороны, присоединились к теплым словам Полины Гагариной, особых слов удостоив её сына Андрея. За несколько часов публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.



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