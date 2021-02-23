Строительство здания театра классического балета получило поддержку министра культуры

23.02.2021, 20:50, Разное

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Наталья Касаткина и Любимова обсудили будущее русской хореографии. 20 февраля в Москве состоялась их встреча. Любимова является художественным руководителем Государственного академического театра классического балета, удостоена звания Народной артистки РФ и является лауреатом Государственной премии СССР.

Уже долгое время министр Любимова интересуется перспективами и историей российского классического балета, в частности академического театра, где работает Наталья Касаткина. Театр, к слову, в этом году отмечает двойной юбилей. 55 лет назад Игорь Моисеев основал коллектив, а 45 лет назад театр возглавили Наталья Касаткина и Владимир Васильев.

Театр существует уже большое время, его знают во всем мире, правда под именем Moscow Classical Ballet, но собственным зданием так и не обзавелся. Театру выделали место между Ленинградским проспектом и Скаковой, но проект оказался долгостроем.

Министру идея понравилась, она одобрила строительство Международного центра балета. Это хорошо продвинет современный отечественный балет, центр станет его домом. При этом организаторы обещают сохранить все традиции. Строительство будет проходить под новыми принципами по приказу министра. Любимова сказала проанализировать их после совещания с Татьяной Голиковой.

Со слов Натальи Касаткиной, министр очень заинтересована в решении проблем отечественного балета, она активно во все вникает, ведь наш балет знает и любит вся планета. Она была рада видеть в министре человека, обеспокоенного судьбой нашей хореографии, желающего, чтобы это направление культуры все ещё называли эталоном, чтобы на наш балет пытались быть похожи зарубежные балетмейстеры.

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Касаткина и Васильев начали свою деятельность в шестидесятых, и уже тогда зарекомендовали себя, как новаторы. Их спектакли начали новый этап развития советского балета. После постановки «Петра Первого», они стали лауреатами Государственной премии СССР.

В 1977 по инициативе Моисеева супругов пригласили на должность руководителей в его Государственный концертный ансамбль. Ансамбль в основном ставил спектакли, написанные супругами.

С 1922 года проект носит его современное название. На данный момент в составе труппы 75 артистов. Театр ставит как классику, так и авторские спектакли. Коллектив востребован и в России, и вне её границ, труппа безостановочно гастролирует. Так как здания театр все ещё не имеет, то он работает на различных площадках Москвы.