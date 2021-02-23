Кулеба: Телефонный разговор между Байденом и Зеленским уже готовится

23.02.2021, 20:44, Новости дня

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Сейчас готовится телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Глава украинской дипломатии добавил, что уже переговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также уже состоялся разговор между министрами обороны Соединенных Штатов и Украины. Кроме того, по его словам, украинское посольство в Вашингтоне поддерживает “буквально ежедневный регулярный контакт” с Советом национальной безопасности США

“Взаимодействие уже налажено, и один из вопросов, над которым мы активно работаем, – это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом”, – подчеркнул Кулеба.

Байден вступил в должность президента 20 января. Свой первый телефонный разговор на этой должности он провел с премьером-министром Канады Джастином Трюдо.

Через неделю после вступления в должность он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

С украинским лидером Байден после инаугурации ни разу не говорил, но уже неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, в разговоре с Путиным и на Мюнхенской конференции.

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